Столичната община настоява за държавна подкрепа за преминаването на едносменен режим на училищата

Столичната община е изпратила писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) с настояване за преразглеждане и разширяване на националната програма за строителство на училищна инфраструктура и детски градини, тъй като в момента тя не отговаря на заявените си цели. Това съобщава в своята фейсбук страница кметът на София Васил Терзиев.

Анализът на националната програма показва сериозни дисбаланси, като над 24,5 млн. евро от предвидените 42,9 млн. евро за разширения са насочени към общини без недостиг на училищна инфраструктура. В София се финансират райони без демографски натиск, докато пренаселени квартали остават без подкрепа. Едва 18,2 млн. евро - по-малко от половината бюджет, са насочени към реалната цел - преминаване на едносменен режим в големите градове, сочи анализът на Общината. Друг извод е, че значителна част от средствата се насочват към държавни училища, което на практика означава вътрешно преразпределение в рамките на министерството.

Във Варна и София от одобрените почти 9,2 млн. евро, над 6,1 млн. евро са за разширения на държавни училища, които са към МОН. Тоест с програмата на МОН, се дават средства на Министерството на образованието и науката, добавя кметът.

Терзиев информира, че Столичната община има готов план, за който обаче е нужна подкрепа от държавата. В момента Общината разполага с проектна готовност за строителство на едно ново училище, четири разширения на съществуващи училища и проектиране на още десет обекта. Общата стойност на инвестицията, която е необходима, е 48,7 млн. евро за две години, пише Терзиев.

Според него, когато ресурсът не следва нуждите, реформите се забавят и проблемите се задълбочават. Справедливото управление означава средствата да отиват там, където натискът е най-голям и решението е най-спешно, смята той.

Минаването към едносменен режим няма да е единственият положителен резултат. То ще помогне да се решат още няколко натрупани проблема и ще направи възможно превръщането на училищата в сърцето на квартала, отбелязва кметът. Според него те не трябва да бъдат затворени пространства, които се изпразват след последния час. Искаме да ги превърнем в естествен център на квартала - с модерни зали и спортни зони, които да могат да се използват пълноценно от учениците през деня и от цялата общност в извънучебно време, добавя Терзиев.