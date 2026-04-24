Прокуратурата в Търговище привлече към наказателна отговорност мъж, шофирал след употреба на наркотици в изпитателния срок по предходно осъждане

Районната прокуратура в Търговище привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, седнал зад волана на автомобила си след употреба на наркотични вещества и държал в себе си два вида наркотици. И.И. е задържан с постановление на наблюдаващия случая прокурор за срок до 72 часа за довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение, информират от Апелативната прокуратура във Варна.

На 23 април 2026 г. полицейски екип на ОД на МВР – Търговище спира за проверка автомобила, с който се придвижва мъжът. При извършените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, станало ясно, че И.И. е управлявал моторното превозно средство, след като е употребил забранени субстанции. Под ръководство на Районната прокуратура е последвало претърсване в дома на мъжа - там са намерени и иззети 25 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, и 70 грама прахообразно вещество, реагиращо на тест за кокаин.

От Апелативната прокуратура допълват, че това не е първа подобна проява за И.И., Според справката му за съдимост, той е осъждан многократно и в момента е в изпитателен срок на постановената му присъда.

Мъжът е задържан на място, а малко по-късно е привлечен към наказателна отговорност за две престъпления. Прокурорът от Районна прокуратура – Търговище е внесъл в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.