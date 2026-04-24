Разчет за разпределение на средствата от преходния остатък от 2025 година прие Общинският съвет в Крушари

На свое заседание Общинският съвет в Крушари одобри разчета за разпределение на средствата от преходния остатък от 2025 година, които ще бъдат разходвани през 2026 година. Общият размер на средствата възлиза на 1 729 155 евро.

От тях 467 663 евро са за делегирани от държавата дейности, а 1 261 492 евро – за местни дейности на общината.

Средствата за държавни дейности са формирани от неусвоена обща субсидия, преходни остатъци в училища, работещи по системата на делегирани бюджети, както и средства за рехабилитация на улица „Първа“ в село Лозенец.

Най-голям дял от средствата в тази група е предвиден за неспециализираните училища – 145 804 евро, за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 193 341 евро, за полиция, вътрешен ред и сигурност – 41 470 евро, както и за Дома за стари хора – 29 851 евро.

При местните дейности средствата са формирани от неусвоени приходи, неусвоена целева субсидия за капиталови разходи, трансфер за текущ ремонт на улици и средства за снегопочистване на общински пътища.

Най-значителен ресурс е насочен към изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 561 119 евро. За поддържане, ремонт и изграждане на пътища са заделени 263 254 евро, за дейности по културата – 191 795 евро, а за общинска администрация – 200 276 евро.

Средствата ще бъдат използвани и за детски градини, Дом за стари хора, жилищно строителство и други общински дейности.

С приемането на решението местната власт осигурява възможност наличният финансов ресурс от предходната година да бъде насочен към приоритетни дейности и инфраструктурни обекти през 2026 година.