Разследват мъж от Смолян за държане на 11 свитъка синтетичен канабиноид, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. 25-годишен смолянчанин е задържан снощи в областния град.

При извършен личен обиск е установено че в левия джоб на якето си младият мъж държи 11 полиетиленови свитъка със суха тревна маса, с брутно тегло 3,13 грама. Намерените наркотични вещества са иззети, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

За БТА от полицията посочиха, че местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, а разследването се наблюдава от Районна прокуратура – Смолян.

Във вторник в Смолян бе задържан 35-годишен мъж за разпространение на наркотични вещества. В дома на мъжа са открити 150 грама марихуана и електронна везна.