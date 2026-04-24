Четирима учители ще бъдат наградени с почетния знак на Община Божурище по случай 24 май, реши Общинският съвет

Общинският съвет реши да бъдат наградени четирима учители с „Почетен знак на Община Божурище“ по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий , на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и професионален празник на българските учители. Вносител на предложението е кметът на Община Божурище Георги Димов.

Тази година почетният знак на Община Божурище ще бъде връчен на Весела Михайлова Петкова – старши учител в СУ „Летец Христо Топракчиев”, Винелина Любенова Иванова – учител в начален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Миглена Стефанова Димова – старши учител в ДГ „Буратино” и Мая Радкова Петрова – старши учител в ДГ „Детелина”.

Четиримата учители ще бъдат отличени за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета, като за наградата те са предложени от колективите на учебните заведения на територията на община Божурище, се пояснява в доклада.

През 2008 г. Община Божурище и Общински съвет – Божурище въвеждат инициативата за награждаване с „Почетен знак на община Божурище”, заслужили дейци в областта на образованието, припомня кметът в доклада си.