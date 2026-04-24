Четирима учители ще бъдат наградени с почетния знак на Община Божурище по случай 24 май, реши Общинският съвет

Юзлем Тефикова
Четирима учители ще бъдат наградени с почетния знак на Община Божурище по случай 24 май, реши Общинският съвет
Четирима учители ще бъдат наградени с почетния знак на Община Божурище по случай 24 май, реши Общинският съвет
Снимка: Юзлем Тефикова/ БТА
Божурище,  
24.04.2026 14:32
 (БТА)
Общинският съвет реши да бъдат наградени четирима учители с „Почетен знак на Община Божурище“  по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий , на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и професионален празник на българските учители. Вносител на предложението е кметът на Община Божурище Георги Димов. 

Тази година почетният знак на Община Божурище ще бъде връчен на  Весела Михайлова Петкова – старши учител в СУ „Летец Христо Топракчиев”,  Винелина Любенова Иванова – учител в начален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  Миглена Стефанова Димова – старши учител в ДГ „Буратино” и Мая Радкова Петрова – старши учител в ДГ „Детелина”.

Четиримата учители ще бъдат отличени за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета, като за наградата те са предложени от колективите на учебните заведения на територията на община Божурище, се пояснява в доклада. 

През 2008 г. Община Божурище и Общински съвет – Божурище въвеждат инициативата за награждаване с „Почетен знак на община Божурище”, заслужили дейци в областта на образованието, припомня кметът в доклада си. 

 

 

/ЛРМ/

