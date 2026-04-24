Нов кът за отдих има в угърчинското село Бежаново, изграден със средства по националната кампания „Чиста околна среда – 2025 г.“

Нов кът за отдих е оформен в угърчинското село Бежаново със средства по националната кампания „Чиста околна среда – 2025 г.“ на Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Стойността на проекта „Чиста околна среда – с. Бежаново“ е близо 15 000 лв., или около 7700 евро, съобщи за БТА кметът на селото Надка Гечева. Избраната площадка е с площ от около 450 кв. метра. В пространството са монтирани дървена беседка, пет паркови пейки с облегалки, поставени са и четири кошчета за отпадъци. Засадена е нова растителност по периферията на площадката.

Гечева посочи, че целта на проекта е да формира позитивно, проактивно и трайно отношение на жителите на с. Бежаново към жизнената среда и повишаване на екологичната им култура. С реализацията на дейностите площадът в центъра на селото е придобил различен облик, частично счупената тротоарна настилка е ремонтирана, оформени са цветни алеи с бордюри и озеленяване, поставени са банери с екологична насоченост.

С 1370-те си жители Бежаново е третото по големина село в община Луковит, каза Надка Гечева. В селото има детска градина, основно училище с две добре поддържани сгради, читалище, шест хранителни магазина и два – за промишлени стоки. „Бежаново е притегателно място за много гости и любители на природата, тъй като през територията му преминават три реки – Вит, Катунешка река и Каменица, която се вие през цялата урбанизирана територия на селото. В землището са разкрити пет археологически обекта. Интересни и обект на проучване са пещерите Парниците – със защитени видове прилепи и подводно езеро, а селото попада в европейската мрежа „Натура 2000“ и е част от защитена зона „Студенец“, разказа кметът.