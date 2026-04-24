С 33% по-малко битови отпадъци на човек от населението са събрани в Търговищко през 2024 г. в сравнение със средното за страната. Това показват данните на отдел „Статистически изследвания – Търговище“ към Териториалното статистическо бюро (ТСБ) – Североизток.

През 2024 г. събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Търговище възлизат на 333 кг. За сравнение през предходната 2023 г. са генерирани по 356 кг средно на човек в областта, посочи за БТА главният експерт Боян Бончев. По негова информация през отчетната година количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 496 кг на човек, което е с пет килограма на човек повече спрямо 2023 г.

Общото количество на генерираните битови отпадъци в област Търговище през 2024 г. възлиза на 32 000 тона. Предадените за директно депониране битови отпадъци през годината са 6000 тона, а битовите отпадъци, предадени за предварително третиране, са 25 000 тона, информират още от ТСБ - Североизток.

От институцията добавят, че към 31 декември 2024 г. стойността на наличните дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Търговище възлиза на 97,7 млн. лева. Спрямо 2023 г. има намаление от 5,9% (103.8 млн. лева). Регионалните данни сочат още, че в края на 2024 г. най-много налични дълготрайни материални активи с екологично предназначение има в Югозападния район на страната, а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район.

От ТСБ – Североизток уточняват, че дълготрайните материални активи с екологично предназначение включват съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по направления: отпадъчни води, въздух, земя, обезвреждане на отпадъци и защита от шума, както и апаратура за мониторинг и контрол, но категорично не се отнасят за такива за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и вибрациите в работните помещения.

Община Търговище има одобрен проект за довършване на втората клетка на депото за битови отпадъци край Пайдушко, одобрен за финансиране по Националната инвестиционна програма. Нова клетка към регионалното депо за неопасни отпадъци предстои да се изгражда и в Омуртаг, от нея ще се ползват и гражданите на община Антоново.