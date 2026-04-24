Благотворителен детски празник и базар в Габрово събира средства за апаратура за Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

Благотворителен детски празник и базар под надслов „Магията на пчелите“ ще се състои на 1 май 2026 г. от 10:30 часа в Градинката с мечето в Габрово, съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“. Инициативата е организирана от „Раздавачът на Доброто“ – Невена Пенева, с подкрепата на Община Габрово. Събитието обединява благотворителен базар и детски празник с кауза – събиране на средства за закупуване на кардиотокограф за Акушеро-гинекологичното отделение на лечебното заведение.

В програмата са предвидени семейни игри, творчески работилници, детска анимация, стрелба с лък, екологични занимания, както и участие на гости и музикални поздрави. Началото ще бъде поставено с официално откриване от 10:30 часа, а благотворителният базар ще продължи до 16:00 часа. Сред акцентите в програмата са гостуване на „КилерЪ“ в Габрово, семейни игри от 10:45 до 11:30 часа и поздрав от децата на детска градина „Явор“ от 11:30 часа.

До момента по кампанията са събрани 477,17 евро, като за постигане на целта са необходими още около 800 евро.

Кардиотокографът е медицински апарат, който проследява сърдечната дейност на плода и едновременно регистрира маточните контракции. Той се използва за наблюдение на сърдечния ритъм на бебето, оценка на снабдяването с кислород, проследяване на контракциите и състоянието на майката и плода при нормална и рискова бременност, както и по време на раждане.

Изследването най-често се прилага след 32–34 гестационна седмица, при преносване, намалени движения на плода, наличие на усложнения като високо кръвно налягане или диабет, както и в хода на самото раждане.