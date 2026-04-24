Подробно търсене

Съдът осъди на шест години затвор 43-годишен мъж, заплашвал с убийство баща си в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: БТА,архив
Стара Загора,  
24.04.2026 12:17
 (БТА)

Окръжният съд в Стара Загора постанови присъда от шест години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на 43-годишен мъж, заплашвал с убийство баща си. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Мъжът с инициали К.А. е признат за виновен, че през април м.г. в Стара Загора, с цел да принуди баща си да се разпореди с правото на собственост на къщата си в старозагорския квартал „Лозенец“, му се заканил с убийство- удушаване. 

Съдебният състав е признал обявиняемия за виновен и за това, че на 23 април 2025 година в двора на къщата е причинил на баща си лека телесна повреда  в условията на домашно насилие. 

На осъдения е наложена и глоба в размер на 2556,46 евро.

През април 2025 г. К.А. се преместил в къщата на баща си, който живеел там с втората си съпруга. Между тях възникнал конфликт за собствеността на дома. Синът настоявал бащата да му прехвърли имота, а бащата отказал. Поради тази причина К.А. го заплашил с убийство. Къщата била построена от бащата след издадено разрешително през юли 1985 г. 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:48 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация