Граничният полицай от Малко Търново Ивелин Арабаджиев получи грамота за спасяването на украински туристи от пропадналия автобус

Областният управител на Бургас Добромир Гюлев връчи благодарствена грамота на младши инспектор Ивелин Арабаджиев от Граничен полицейски участък – Малко Търново за проявена смелост при спасяването на десетки жени и деца от Украйна – пътници в автобус, който пропадна в дере на път за Турция.

На церемонията присъстваха представители на Областната дирекция на МВР – Бургас и „Гранична полиция“.

Изразявам своята искрена благодарност и възхищение от героизма и мъжеството на човек, който без да мисли за собствената си безопасност е действал изключително адекватно и е спасил живота на много хора, заяви Гюлев. Той подчерта и високата си оценка за самообладанието на полицая. „Автоматичните действия, които той е предприел веднага, без да има време да мисли, показват, че е полицай на място. Ако този млад мъж не беше там, случаят щеше да е много по-тежък и да има повече жертви“, каза той. Областният управител призова положителните примери от работата на МВР да бъдат показвани пред обществото.

Младши инспектор Арабаджиев заяви, че не е очаквал подобно признание и е изключително благодарен за оценката от ръководството на МВР и Областната управа. „Нямаше момент на колебание преди да окажа помощ, всичко се разигра пред мен. Чух писъците и се насочих към тях. Гледката беше трагична“, разказа той. „Всеки един гражданин трябва да помогне в такъв случай“, добави Арабаджиев.

Това не е първото отличие за младши инспектора. През 2016 г. той е получил награда от министъра на вътрешните работи за участие в спасителна операция през февруари същата година, при която са били открити измръзнали хора в близост до държавната граница.

БТА припомня, че инцидентът с пропадналия автобус с украинска регистрация е станал преди два дни. Шофьорът е спрял вдясно от пътното платно заради недостиг на гориво. Превозното средство е потеглило само на заден ход, след което е пропаднало в дере. В автобуса са били общо 39 души – 36 пътници, още един шофьор и стюард. Двама от пътуващите са загинали, а девет души са били транспортирани в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Част от пътниците са настанени в Дневния център за хора с увреждания в Малко Търново.

Украинецът, управлявал автобуса, е задържан. По-късно днес се очаква Окръжната прокуратура в Бургас да гледа мярката му за неотклонение „задържане под стража“.