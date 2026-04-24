Ясни са номинациите за големите награди по повод празника на Ямбол

Най-старият храм в Ямбол – „Света Троица”, е предложен за Голямата награда на Ямбол по повод предстоящия на Свети Дух празник на града. Баскетболната легенда Георги Глушков и ямболският художник Цветан Казанджиев са номинирани за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Ямбол”. Трите предложения са внесени от кмета Валентин Ревански за утвърждаване от Общинския съвет, сочи публикуваният на уебстраницата на местната администрация предварителен дневен ред.

Храмът „Света Троица”

Черквата е разположена в стария квартал на Ямбол - „Каргон”. Макар да не се знае точна година на построяването ѝ, има свидетелства за съществуването ѝ от средата на XVII век. Храмът е бил опожаряван многократно, но винаги възстановяван с усилията на местната общност. През Възраждането църквата играе ключова роля за развитието на образованието в града, съхраняването на българския език и национално самосъзнание, пише в мотивите към предложението. В двора на църквата първоначално е изградено килийно училище, а по-късно и взаимно училище, в което преподава ямболският възрожденец Ради Колесов. И до днес там се поддържа неговият гроб и се отдава почит за приноса му за града и общността.

Храм „Св. Троица” е и мястото където възниква празника на Ямбол, като първото всенародно събрание е организирано още през 1870 г. И днес храмът продължава да обединява хората, включително чрез благотворителни инициативи, с помощта на които старата черква е обновявана и реставрирана, се посочва още в написаното.

Георги Глушков

За приноса му за развитието на баскетбола и на спорта в града, за най-високото признание – „Почетен гражданин на Община Ямбол”, е предложен председателят на Българската федерация по баскетбол (БФБ) Георги Глушков. Той започва активната си спортна кариера именно в Ямбол, когато става част от местния отбор още на 15-годишна възраст. През 1976 г. става шампион за юноши, бронзов медалист от първенството за Купата на България и реализатор №1 на Европейското първенство през 1977 г. Това са част от примерите за ранните му успехи, изброени в предложението.

„Градът и баскетболната общественост ми дадоха възможност за моите първи стъпки, когато другите не ми даваха такава”, каза при гостуването си в Ямбол в края на ноември м.г. Георги Глушков, припомня БТА. Тогава той участва в честването на 80 години организиран баскетбол в града.

В мотивите за удостояването му с почетното звание се изброяват всичките му успехи като баскетболист от национална и световна величина. Изтъква се и подкрепата, която оказва на спорта в града като председател на БФБ и в качеството му на служебен министър на младежта и спорта в периода април 2024 – януари 2025 г.

Цветан Казанджиев

Второто предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Ямбол” е за художника Цветан Казанджиев. Той е един от най-награждаваните съвременни български автори на национални и международни форуми. Вече 45 години той не само твори, но и насърчава млади таланти в града чрез обучения в клубове и школи по рисуване, се посочва в мотивите.

Цветан Казанджиев е утвърдено име в графиката и акварела. Има участия в над 90 престижни международни форуми и изложби. Самостоятелни изложби е представял в страни като Германия, Австрия, Франция, Италия, Япония и много други. През септември 2025 г. негова самостоятелна изложба в Ямбол беше открита, заедно с представянето на селектирани творби от Международното триенале „Духът на акварела”, припомня БТА.

Утвърждаването на трите номинации се очаква да стане с решение на Общинския съвет на насрочената за 30 април сесия. По традиция, наградите се връчват на самия празник на града, честван на Свети Дух. Църковният празник винаги е на 51-я ден след Великден, като тази година се пада на 1 юни.