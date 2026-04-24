Методика за мобилна преванивна общностна работа и механизъм за превенция на разделянето на семейства обсъдиха на регионална среща в Шумен

Нова методика за мобилна превантивна общностна работа и координационен механизъм за превенция на разделянето на семейства обсъдиха експерти, представители на институции и социални работници на регионална среща на тема „Превенция на разделянето на семействата – нови подходи и координация“ в зала 363 на Община Шумен.

Форумът е част от застъпническата кампания по проект „Мрежа с грижа от 0 до 3: превенция на разделяне на семействата“, обединяващ 11 граждански организации в името на по-добрата грижа за децата. Приветствия от кмета на община Шумен проф. Христо Христов и заместник-кмета по екология, туризъм и европейски проекти Даниела Русева, както и представяне на добри практики, организационен опит и дискусия между представители на общини, социални работници и здравни специалисти, бяха част от програмата.

Новата методика беше представена от Майя Грозданова, експерт социални дейности по проекта. Регионалната среща бе организирана от Сдружение „Хаячи“ и Сдружение „КНСО“ – Търговище.

„На тази регионална експертна среща, посветена на превенцията на разделянето на семействата и подкрепата за най-малките, изразявам удовлетворение, че Шумен е домакин на форум от такова естество. Форум, който събира на едно място гражданския сектор и институциите около решения по тема с висока обществена значимост. Експертната среща представя нов модел за ранна подкрепа на семействата с малки деца с цел превенция на извеждането им от семейната среда чрез по-добра координация между институциите“, каза кметът на Шумен.

„Убеден съм, че с обединяване на усилията на общините, социалните и здравните служби, както и на гражданския сектор, можем да постигнем реални резултати. Добрите практики, които ще бъдат споделени днес, показват, че когато има координация и ясна посока, решенията са възможни“, добави проф. Христов.

Заместник-кметът на община Шумен Даниела Русева отбеляза, че Сдружение „Хаячи“ извършва изключителна дейност в полза на обществото и че познава много добре неговата работа. „Аз съм юрист с 32-годишна практика като съдия. Повярвайте ми, много бракоразводни дела са минали през мен и знам какво означава, когато децата са разменна монета в такъв процес, когато егото на родителите е толкова силно, че те не мислят за децата си, а за отмъщение чрез тях“, каза тя.

Русева обърна внимание и на децата, които виждат родителите си единствено онлайн и на екраните на телефоните. „По данни на омбудсмана между 20 и 25% от децата в България виждат своите родители само през екраните на компютри и лаптопи. При ромската общност този процент достига 40%. Това създава сериозни проблеми в развитието на децата“, коментира Русева.

Росица Милкова от Тръст за социална алтернатива каза пред присъстващите, че всяко дете заслужава възможност да развие своя потенциал. „Една от основните задачи на Тръста за социална алтернатива е свързана с пълноценното развитие на детето. Ние наистина вярваме, че първите три години са ключови за неговото развитие“, допълни Милкова.

Както БТА съобщи, регионалните срещи по проект „Мрежа с грижа от 0 до 3: превенция на разделяне на семействата“ се организират и водят от екипите на Сдружение „Хаячи“ и Сдружение КНСО – Търговище. Ключов лектор на събитията е експертът по социални дейности Майя Грозданова. Нови стандарти и координирани подходи в работата по превенция на разделянето на семействата бяха тема на кръгла маса в Търговище през 2025 г. Дискусията имаше за цел да представи изработените материали по проекта, изпълняван от Клуба на нестопанските организации в Търговище, с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива.