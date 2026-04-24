Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров обяви, че се оттегля от Изпълнителната комисия на ГЕРБ

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров обяви с публикация във Фейсбук, че се оттегля от Изпълнителната комисия (ИК) на ГЕРБ.

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!", написа кметът.