Над 18 кг калкан са иззети от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от автомобил край Балчик, превозвал рибата без разрешение

Над 18 кг калкан са иззети от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) от автомобил, превозвал рибата без разрешение. Това съобщават от агенцията на официалната си страница в социалните мрежи. Превозното средство е спряно за проверка край Балчик.

Сигналът към инспекторите е подаден от „Гранична полиция“. Проверката е извършена от екипи на сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич към ИАРА.

При инспекцията е установено, че автомобилът не е регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Рибата е иззета, претеглена и измерена от контролните органи.

При проверката са намерени 11 броя маломерен калкан с общо тегло 14,2 килограма, както и три броя калкан над минимално допустимия размер с общо тегло 4,35 килограма. Рибата е била цяла и в прясно състояние.

Установено е още, че уловът е превозван по време на действаща забрана за риболов, въведена със заповед на министъра на земеделието и храните. Ограничението е свързано с размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

По случая са предприети действия съгласно действащото законодателство.

В края на март екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от Добрич заловиха нарушител в Шабла да превозва риба с търговска цел.