Мъж на 38 години е задържан за домашно насилие над майка си в Стара Загора

Мъж на 38 години от Стара Загора е задържан в местното полицейско управление след получен сигнал, че е упражнил домашно насилие над майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Снощи, малко преди полунощ, в Първо Районно управление в Стара Загора е получено съобщение от 66-годишна жена, че синът ѝ е упражнил спрямо нея домашно насилие. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Това е пореден случай на домашно насилие в Стара Загора. Преди седмица жена на 29 години подаде сигнал, че е била отвлечена и бита от бившия си приятел в областния град.