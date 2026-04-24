Спортни стоки и вейпове са иззети при проверки на полицията в обект в Добрич

Стоки с нерегламентиран произход и без необходимите разрешителни са открити в обекти в Добрич, съобщиха от полицията.

Търговски обект на ул. „Александър Стамболийски“ в града вчера е проверен от органите на реда. В хода на инспекцията са открити 343 броя спортни стоки, носещи логата на световноизвестни марки. Артикулите са били предлагани за продажба без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

При отделна проверка на избено помещение на ул. „Васил Петлешков“, собственост на 50-годишна жена, са установени и иззети по надлежния ред 307 броя електронни цигари (вейпове) с никотин без поставен акцизен бандерол.

И по двата случая са образувани досъдебни производства.

