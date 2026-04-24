Двама мъже са задържани за насилие над жени в отделни случаи във Велико Търново

Полицейски служители от Районното управление във Велико Търново са задържали двама мъже за отделни случаи на насилие над жени, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Първият случай е от снощи около 20:30 ч., когато жител на областния град е потърсил съдействие от полицията. Той съобщил, че минути по-рано в района на стадиона мъж е нанесъл побой на жена. Изпратеният на място полицейски екип е установил извършителя в близък хотел – 50-годишен мъж от село Цар Калоян. Той бил във видимо нетрезво състояние, признал за стореното и обяснил, че с пострадалата имат две деца. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Жената е прегледана в Спешна помощ, като са установени леки, повърхностни наранявания, след което е освободена за домашно лечение.

Втори, отделен случай е регистриран около час по-рано. В полицейското управление е получен сигнал за упражнено насилие над жена в парк „Габровски“. Изпратеният на място екип е установил 24-годишен мъж и непълнолетно момиче, и двамата от Велико Търново. По данни на двамата те имат връзка от около половин година. В парка възникнал скандал, при който мъжът блъснал момичето многократно в стена и тя изпаднала в безсъзнание. След преглед в Спешна помощ пострадалата е освободена за домашно лечение. Приятелят ѝ е задържан за срок до 24 часа.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

БТА припомня, че на 22 април служители на полицейското управление в Павликени задържаха 32-годишен мъж, нанесъл побой на 62-годишния си баща. През март т.г. също бяха задържани мъж от Свищов за побой над съпругата му и друг, от свищовското село Горна Студена, за физическо насилие спрямо дъщеря му.