При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 11 души

Таня Тодорова
При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 11 души
При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 11 души
Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова (Архив)
София,  
24.04.2026 07:23
 (БТА)

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 11 души, а един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. 

По-тежките пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са общо девет. 

В София са регистрирани четири тежки и 39 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са петима души.   

От началото на месеца са станали 309 произшествия, при които са загинали 22 души, а са ранени 394.

От началото на годината катастрофите са 1551, загинали са 113, а ранените 1939. 

При сравнение с реалните данни за загиналите 103 през същия период на 2025 г. се отчитат с десет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

/ТТ/

