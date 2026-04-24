Подробно търсене

Потушени са 60 пожара през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали

Таня Тодорова
Снимка: кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов (архив)
София,  
24.04.2026 06:58
 (БТА)

Потушени са 60 пожара през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6:00 часа.

Пожарните екипи са реагирали на 88 сигнала за произшествия в страната.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 10 в жилищни сгради; един в промишлена сграда и два в транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 42 пожара, от които 10 в сухи треви, горска постеля и храсти; 24 в отпадъци.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства и 18 техническа помощ. 

Регистрирани са седем лъжливи повиквания. 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:05 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация