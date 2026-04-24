Потушени са 60 пожара през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6:00 часа.

Пожарните екипи са реагирали на 88 сигнала за произшествия в страната.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 10 в жилищни сгради; един в промишлена сграда и два в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 42 пожара, от които 10 в сухи треви, горска постеля и храсти; 24 в отпадъци.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства и 18 техническа помощ.

Регистрирани са седем лъжливи повиквания.