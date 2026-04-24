Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за камиони, съобщи "Гранична полиция"

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за камиони, съобщи на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР. Данните са към 06:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Сърбия.