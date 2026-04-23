ЦИК обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание

Николай Трифонов
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЛФ) (архив)
София ,  
23.04.2026 23:40
 (БТА)

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. 

„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Коя формация колко депутати има във всеки многомандатен изборен район (МИР) може да видите тук:

1 МИР - Благоевград 
2 МИР- Бургас
3 МИР - Варна 
4 МИР - Велико Търново 
5 МИР - Видин 
6 МИР - Враца 
7 МИР - Габрово
8 МИР - Добрич 
9 МИР - Кърджали 
10 МИР - Кюстендил 
11 МИР - Ловеч 
12 МИР - Монтана 
13 МИР - Пазарджик 
14 МИР - Перник 
15 МИР - Плевен  
16 МИР - Пловдив град 
17 МИР - Пловдив област 
18 МИР - Разград 
19 МИР - Русе 
20 МИР- Силистра 
21 МИР - Сливен 
22 МИР - Смолян 
23 МИР - София-град 
24 МИР - София-град 
25 МИР - София-град 
26 МИР - София област 
27 МИР - Стара Загора 
28 МИР - Търговище 
29 МИР - Хасково 
30 МИР - Шумен 
31 МИР - Ямбол 

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.

