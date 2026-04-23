ЦИК обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание.
„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.
Коя формация колко депутати има във всеки многомандатен изборен район (МИР) може да видите тук:
1 МИР - Благоевград
2 МИР- Бургас
3 МИР - Варна
4 МИР - Велико Търново
5 МИР - Видин
6 МИР - Враца
7 МИР - Габрово
8 МИР - Добрич
9 МИР - Кърджали
10 МИР - Кюстендил
11 МИР - Ловеч
12 МИР - Монтана
13 МИР - Пазарджик
14 МИР - Перник
15 МИР - Плевен
16 МИР - Пловдив град
17 МИР - Пловдив област
18 МИР - Разград
19 МИР - Русе
20 МИР- Силистра
21 МИР - Сливен
22 МИР - Смолян
23 МИР - София-град
24 МИР - София-град
25 МИР - София-град
26 МИР - София област
27 МИР - Стара Загора
28 МИР - Търговище
29 МИР - Хасково
30 МИР - Шумен
31 МИР - Ямбол
Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.
/АБ/
