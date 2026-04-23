Какво е разпределението на мандатите във Втори многомандатен изборен район – Бургас след проведените парламентарни избори

От Втори многомандатен избирателен район Бургас в 52-рото Народно събрание влизат 14 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – 8 мандата

ГЕРБ – СДС – 2 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 мандата

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, депутатите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Първите осем в листата на формацията са:

Румен Георгиев Радев

Милева Димитрова Владкова

Добрин Добринов Бяндов

Силвия Тошкова Христова

Витко Здравков Вълчев

Владимир Христов Гончев

Румяна Златинова Янкова – Аврамова

Фатме Хасан Рамадан

ГЕРБ – СДС

Първите двама в листата на формацията са:

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

ДПС

Калин Георгиев Стоянов

ПП – ДБ

Първите двама в листата на формацията са:

Мирослав Николаев Иванов

Димитър Георгиев Найденов

„Възраждане“

Цончо Томов Ганев

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.