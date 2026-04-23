Какво е разпределението на мандатите в 4 МИР - Велико Търново след проведените парламентарни избори

В 4 МИР-Велико Търново ще има осем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 5 мандата

ГЕРБ-СДС - 1 мандат

"Продължаваме промяната - Демократична България" - 1 мандат

"Възраждане" - 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

"Прогресивна България"

проф. Янка Тянкова

Георги Чакъров

доц. Диана Димитрова

Александър Узунов

Валентин Гечевски

ГЕРБ-СДС

проф. Костадин Ангелов

"Продължаваме промяната - Демократична България"

арх. Йордан Терзийски

"Възраждане"

Ангел Янчев

Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 4 МИР - Велико Търново.