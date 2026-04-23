Какво е разпределението на мандатите в 23-ти многомандатен изборен район - София след проведените парламентарни избори

От 23-ти многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 19 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - осем мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – седем мандата

ГЕРБ-СДС – три мандата

„Възраждане“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите осем в листата на формацията са:

Михаела Милчева Доцова

Даниел Славеев Парушев

Динко Любомиров Странски

Нихал Фехмиева Юзерган

Здравко Александров Огнянов

Ирина Славчова Асиова-Диамант

Иван Георгиев Голомеев

Светла Вълканова Коджабашева

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първите седем в листата на формацията са:

Николай Денков Денков (Той е водач и в Благоевград и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

Божидар Пламенов Божанов ( Той размества листата, тъй като има 13 528 преференции)

Елисавета Димитрова Белобрадова (Тя размества листата, тъй като има 9864 преференции)

Атанас Петров Атанасов

Венко Николов Сабрутев

Стою Теодоров Стоев

Александра Красимирова Стеркова

ГЕРБ-СДС

Първите три в листата на формацията са:

Томислав Пейков Дончев (Дончев е водач и в листата в 7-и МИР Габрово, като той трябва да избере от кой район да влезе и съответно може да има пренареждане на листата)

Рая Назар Назарян

Тома Любомиров Биков

„Възраждане“

Първият в листата на формацията е:

Цончо Томов Ганев (Той е водач на листата и в Бургас и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента)

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма от 23-ти МИР - София.