Какво е разпределението на мандатите в 25-и многомандатен избирателен район - София след проведените парламентарни избори

От 25-и многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 14 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

КП„Прогресивна България“ – 7 мандата

КП„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 4 мандата

КП ГЕРБ-СДС – 2 мандата

„Възраждане“ – 1 мандат

От 25-и МИР-София-град в 52-то Народно събрание се очакват да влязат:

„Прогресивна България“

Първите седем кандидати за депутати в листата са:

Румен Георгиев Радев, водач и в Бургас

Константин Василев Проданов

Румяна Любенова Петрова

Кирил Атанасов Атанасов (който подаде заявление, че се отказва от депутатското място)

Тодор Иличов Барболов

Асен Илиев Бабачев

Иван Илчев Ангелов.

На осмо място е Момчил Викторов Терзийски, който се очаква да влезе на мястото на Кирил Атанасов.

Александра Павлова Ангелакова е девета и може да влезе в парламента, ако Румен Радев избере да е депутат от Бургас.

„Продължаваме промяната-Демократична България“

Първите четирима кандидати за депутатите в листата са:

Бойко Илиев Рашков

Александър Димитров Симидчиев

Катя Максимова Панева

Марин Михайлов Тихомиров

ГЕРБ-СДС

Първите двама кандидати за народни представители в листата са:

Бойко Методиев Борисов, който е водач и в Пловдив-град

Стефан Антонов Арсов

Лъчезар Богомилов Иванов може да влезе в парламента, ако Бойко Борисов избере да е депутат от Пловдив.

„Възраждане“

Първият в листата е:

Костадин Тодоров Костадинов, който е водач и във Варна

Втората в листата Маргарита Иванова Махаева може да влезе в парламента, ако Костадин Костадинов избере да е депутат от Варна.

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, един от тях е Кирил Атанасов от „Прогресивна България“.



