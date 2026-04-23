Какво е разпределението на мандатите в 26-и многомандатен избирателен район – Софийска област след проведените парламентарни избори

От 26-и многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат осем народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - пет мандата

ГЕРБ-СДС – два мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

„Прогресивна България“

Първите петима в кандидатдепутатската листа на формацията са:

Румен Ангелов Миланов

Антон Константинов Кутев

Тодор Любенов Джиков

Здравко Марков Марков

Бойко Александров Младенов

ГЕРБ-СДС

Първите двама в листата на формацията са:

Младен Найденов Маринов

Марин Василев Маринов

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листите на формацията е:

Атанас Владиславов Славов

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма от 26-и МИР - Софийска област.