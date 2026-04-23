Гоце Делчев е домакин на държавния финал по баскетбол за ученички

Гоце Делчев е домакин на Държавния финален турнир по баскетбол за девойки 11–12 клас от Националните ученически игри, който събра в града десетте най-добри училищни отбора в страната. Надпреварата се провежда с участието на финалисти, преминали през квалификационни етапи, а домакинството се осъществява с подкрепата на Община Гоце Делчев, Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ и баскетболен клуб „Пирин“.

Във финалния етап участват отбори от Дупница, Монтана, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, София, Русе и Гоце Делчев, като местното участие е представено от Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“.

Откриването на турнира премина в присъствието на официални гости, треньори, съдии и жители на града. Сред тях бяха заместник-кметът на община Гоце Делчев Саид Иброш, председателят на комисията по спорт към Общинския съвет Веселин Петков и началникът на отдел „Образование и спорт“ към Общината Костадин Харисков. В приветствието си към участниците Саид Иброш подчерта значението на домакинството за града и ролята на спорта за развитието на младите хора.

По време на събитието бяха връчени и наградите на първенците от общинския кръг на ученическите игри в Гоце Делчев в различни спортове, сред които тенис на маса, волейбол, хандбал, футбол, шахмат и баскетбол.

Държавният финален турнир по баскетбол за девойки 11–12 клас е част от календара на Националните ученически игри и събира най-добрите ученически отбори в страната. С домакинството си Гоце Делчев се включва за първи път в този етап от състезанието.