Какво е разпределението на мандатите в 22-ри многомандатен избирателен район – Смолян след проведените парламентарни избори

От 22-ри многомандатен избирателен район (МИР) – Смолян в 52-рото Народно събрание влизат 4 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

"Прогресивна България" - 2 мандата

ГЕРБ - СДС- 1 мандат

"Движение за права и свободи - ДПС" - 1 мандат

Според регистрираните в РИК листи, депутатите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Първите двама в листата са:

Петър Стойчев

Стефан Сабрутев

ГЕРБ-СДС

Първи в листата е:

Красимир Събев

"Движение за права и свободи - ДПС"

Първи в листата е:

Халил Летифов

Вторият в листата Владимир Янков ще влезе в парламента, ако Халил Летифов, предпочете 18-и МИР - Разград, от който също е избран.

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма от 22-ри МИР - Смолян.