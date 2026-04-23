Какво е разпределението на мандатите в 27-и многомандатен изборен район – Стара Загора

От 27 многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции, публикувано на сайта на Районната избирателна комисия:

„Прогресивна България“ - 6 мандата

ГЕРБ-СДС – 2 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

„Прогресивна България“

Първите шест в листата на формацията са:

Александър Пулев (Александър Пулев е избран за народен представител и като втори в листата с кандидати за депутати от 30-и МИР -Шумен, като той трябва да избере от кой район да влезе и съответно може да има пренареждане на листата)

Крум Неделков

Елена Нонева

Вяра Петрова

Мариям Сакъз

Красимир Папазов

ГЕРБ-СДС

Първите двама в листата на формацията са:

Красимир Вълчев (Вълчев е водач и в листата в 18 МИР Разград, но, по данни на РИК Разград, ГЕРБ няма да има мандати от Разградска област в следващия парламет)

Маноил Манев

Третата в листата Илиана Жекова има 1330 преференциални вота, а Маноил Манев - 737, става ясно от протокола на Районната избирателна комисия.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на формацията е:

Радослав Рибарски

ДПС

Първите двама в листата на формацията бяха Иса Бесоолу и Николай Тонев, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Така начело застава Шендоан Халит.

„Възраждане“

Първият в листата на формацията е:

Искра Михайлова

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, като сред тях са двамата кандидати от ДПС от 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев.