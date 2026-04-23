Какво е разпределението на мандатите в 28-ми многомандатен изборен район – Търговище

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова (архив)
Търговище,  
23.04.2026 22:50
 (БТА)

От 28-ми  Многомандатен избирателен район – Търговище в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – два мандата

“Движение за права и свободи – ДПС” – два мандата 

„Прогресивна България“ 

Първите двама в листата на формацията са:

Илко Илиев

Георги Георгиев

Движение за права и свободи – ДПС

Първите двама в листата на партията са: 

Неждет Шабан

Джем Яменов

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента. 

/АБ/

