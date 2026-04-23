Какво е разпределението на мандатите в 24-и многомандатен избирателен район - София след проведените парламентарни избори

В 24-и многомандатен избирателен район (МИР) – София в 52-рото Народно събрание са избрани 13 депутати. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

"Прогресивна България" 6 мандата.

"Продължаваме Промяната – Демократична България“ - 4 мандата.

ГЕРБ-СДС - 2 мандата

"Възраждане" - 1 мандат.

От 24-и МИР София в 52-то Народно събрание се очакват да влязат:

"Прогресивна България"

Стефан Александров Белчев

Иван Петев Демерджиев (който е избран и като водач в листата в 9-и МИР – Кърджали)

Александра Йовчева Вълчева

Васил Иванов Горанов

Иван Димитров Янев

Владимир Петров Раков

„Продължаваме Промяната – Демократична България“

Ивайло Николаев Мирчев

Велислав Величков Величков

Васил Христов Пандов

Мартин Димитров Димитров

Възможно е пренареждане на листата заради големия брой лични преференции на Анна Маринова Бодакова.

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Йорданка Асенова Фандъкова

„Възраждане“

Петър Николаев Петров

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, сред тях няма избрани от 24-и МИР - София.