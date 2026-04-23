Екипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон, които не представляват опасност и са транспортирани до базата, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е изпълнил на 22 април задача по обозначаване и унищожаване на предмет, изхвърлен от морето в района на плажа на к. к. „Слънчев бряг“. Военнослужещите са установили, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база.

По-късно през същия ден специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на "Гранична полиция", за забелязан в морето безпилотен летателен апарат (дрон). Военнослужещите са предприели обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като са продължили в 6:30 ч. днес с участието на катер от състава на Българските военноморски сили (ВМС).

В 10:55 ч. екипажът на катера е открил и идентифицирал безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите са установили, че дронът не представлява опасност и са го транспортирали до Военноморска база - Бургас.

За изпълнението на тези задачи военнослужещите от Военноморските сили са действали след искане на Областна администрация - Бургас, по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

На 16 април бе открит безпилотен летателен апарат (дрон) на брега край Ахтопол, който не съдържа взривно вещество и не представлява опасност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Предметът е транспортиран към Военноморска база - Бургас.

На 14 април дрон изплува на брега на южния плаж в Несебър, на 12 април специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон, а на 3 април дрон и крило от дрон, открити в Черно море, бяха обезвредени от военнослужещи.