Какво е разпределението на мандатите в 11-и МИР - Ловеч след проведените парламентарни избори

От 11-и многомандатен избирателен район Ловеч в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 2 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Ивет Горанова

Тихомир Тотев

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков

„Възраждане“

Ивелин Първанов

Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот. Също така - депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 11 МИР - Ловеч.