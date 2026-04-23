Какво е разпределението на мандатите в 11-и МИР - Ловеч след проведените парламентарни избори
От 11-и многомандатен избирателен район Ловеч в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:
„Прогресивна България“ - 2 мандата
ГЕРБ-СДС – 1 мандат
„Възраждане“ – 1 мандат
Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:
„Прогресивна България“
Тихомир Тотев
ГЕРБ-СДС
„Възраждане“
Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот. Също така - депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.
Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 11 МИР - Ловеч.
/РН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина