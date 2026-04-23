Подробно търсене

Какво е разпределението на мандатите в 11-и МИР - Ловеч след проведените парламентарни избори

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
БТА, Ловеч (19 март 2026) Ловеч - изглед Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Ловеч,  
23.04.2026 22:22
 (БТА)

От 11-и многомандатен избирателен район Ловеч в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции: 

„Прогресивна България“ - 2 мандата

ГЕРБ-СДС – 1 мандат

„Възраждане“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са: 

„Прогресивна България“

Ивет Горанова

Тихомир Тотев 

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков

„Възраждане“

Ивелин Първанов 

Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот. Също така - депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, но сред тях няма кандидати от 11 МИР - Ловеч. 

/РН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:16 на 23.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация