Пейки във формата на книга постави днес Община Вършец по повод Световния ден на книгата

По повод световния ден на книгата и авторското право – 23 април, Община Вършец постави в центъра на курортния град две пейки във формата на книга, съобщиха от общинската администрация.

Едната пейка е посветена на основателя на балнеолечебното дело в България д-р Дамян Иванов. Преди повече от 100 години той започва лечение с минерална вода във Вършец, основава минералната баня в града и пише научни трудове за балнеолечението. Д-р Иванов успява да създаде втория по големина у нас парк след Борисовата градина в София, като засажда много дървесни видове във Вършец и околностите на града. Негово дело е емблематичната за Вършец Алея на чинарите, която и до днес краси града и привлича хиляди туристи, посочват от Община Вършец.

Другата пейка е посветена на Христо Ботев. На нея са изписани негови стихове и мисли, посветени на свободата.

Преди няколко месеца във Вършец беше открит и паметник на Ботев, а пейката се намира съседство с него.