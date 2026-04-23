Пейки във формата на книга постави днес Община Вършец по повод Световния ден на книгата

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Пейки във формата на книга постави днес Община Вършец по повод Световния ден на книгата
Пейки във формата на книга постави днес Община Вършец по повод Световния ден на книгата
Снимка: Община Вършец
Вършец,  
23.04.2026 19:10
 (БТА)

По повод световния ден на книгата и авторското право – 23 април, Община Вършец постави в центъра на курортния град две пейки във формата на книга, съобщиха от общинската администрация.

Едната пейка е посветена на основателя на балнеолечебното дело в България д-р Дамян Иванов. Преди повече от 100 години той започва лечение с минерална вода във Вършец, основава минералната баня в града и пише научни трудове за балнеолечението. Д-р Иванов успява да създаде втория по големина у нас парк след Борисовата градина в София, като засажда много дървесни видове във Вършец и околностите на града. Негово дело е емблематичната за Вършец Алея на чинарите, която и до днес краси града и привлича хиляди туристи, посочват от Община Вършец.  

Другата пейка е посветена на Христо Ботев. На нея са изписани  негови стихове и мисли, посветени на свободата.

Преди няколко месеца във Вършец беше открит и паметник на Ботев, а пейката се намира съседство с него. 

/АБ/

