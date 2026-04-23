Възобновява се платеното паркиране в Ловеч

От утре (24 април), след изтичане на срока по заповедта на кмета на Ловеч за временно преустановяване, се възобновява режимът на платено паркиране в зоните на територията на града, съобщават от общинската администрация.

Във връзка с отмяната на режима за преференциално паркиране за служители на Община Ловеч срещу месечна такса, всички служители ще ползват зоните за платено паркиране при общия ред и условия, съгласно действащата нормативна уредба, допълват от Общината.

БТА припомня, че със заповед на кмета на Ловеч Страцимир Петков временно бе спрян режимът на платено паркиране в града за периода от 23 март до 23 април включително.

Преди това Окръжната прокуратура в Ловеч внесе протест в Административния съд срещу текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община Ловеч. Прокуратурата настоява за отмяна на текстовете за определяне цените за платено паркиране в града, както и преференциалните цени за служителите на общинската администрация, тъй като, според държавното обвинение, са незаконосъобразни.

Според прокуратурата липсва обосновка за избрания размер на цената за паркиране и за скоба.

От държавното обвинение смятат, че определените преференциални цени за платено паркиране за служители на общинската администрация са дискриминационни спрямо останалите ползватели на паркингите.

Заповедта на кмета на Ловеч Страцимир Петков за въвеждане на платено паркиране беше отменена с решение на областния управител тогава Дора Стоянова, а Административният съд прекрати производствата по жалбата на Петков. След това Върховният административен съд върна частната му жалба за ново разглеждане на първа инстанция и все още няма окончателно определение.