​Писателката Ели Лозанова представи новата си книга във Видин ​

Писателката Ели Лозанова представи новия си роман „Обаче не стана точно така“ в „Зала за изяви“ на Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ във Видин. Срещата бе посветена на Световния ден на книгата и авторското право, отбелязван днес - 23 април.

​Въведение към събитието направи Валентина Вълчева, завеждащ отдел „Заемна за възрастни“ в библиотеката. Тя определи авторката като познат глас на „литературния фронт“ в Северозапада, чиито запазени марки са хуморът и самоиронията.

​Авторката запозна присъстващите с историята на героинята Филомена Хаджистратоникова – доктор по психология на 50 години, чийто живот се разминава с предварителните планове.

„Това не е книга за драматични провали, а за леките отмествания в съдбата“, обясни Лозанова. Тя отбеляза, че след определен брой такива малки разминавания, човек често се оказва на места и с хора, за които дори не е подозирал, че съществуват. По думите ѝ хуморът в текста е „тежката работа“, която помага на героите да понесат тези житейски обрати.

В разговора бе обсъдена и символиката на корицата, дело на художника Дамян Дамянов. Тя препраща към японското изкуство кинцуги – метод за поправка на счупена керамика със злато.

„Сърцето на героинята е толкова пъти разбивано, че ако се лепеше със злато, досега да е цялото златно“, каза Лозанова. Тя разказа и за връзката на героинята с източната култура и избора ѝ да учи китайска филология като акт на бунт срещу бащиния авторитет.

​В края на събитието бе прочетен поздравителен адрес от областния управител на Община Видин Иван Иванов.