Какво е разпределението на мандатите в 12-и многомандатен избирателен район - Монтана след проведените парламентарни избори

В 12-и многомандатен избирателен район Монтана за 52-рото Народно събрание са избрани четирима депутати. ЦИК обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – два мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – един мандат.

Според регистрираните в РИК листи, първите, които се очаква да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Водач на листата е Димитър Петров.

Втори е Пламен Абровски.

ГЕРБ-СДС

Водач на листата е Румен Христов.

„Движение за права и свободи – ДПС“

Водач на листата е Димитър Аврамов, който е първи и в листата и в 15-и МИР -Плевен и следва да реши откъде ще влезе. Следващата в листата е Надя Петрова.

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, от 12-и МИР – Монтана Мелани Михайлова Сергеева е поискала да бъде заличена от листата на ДПС.