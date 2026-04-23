Какво е разпределението на мандатите в 17 многомандатен изборен район Пловдив-област след проведените парламентарни избори

От 17 многомандатен избирателен район Пловдив-област в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 8 мандата

ГЕРБ – СДС – 1 мандат

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – няма мандати

„Възраждане“ – 1 мандат

„Прогресивна България“

Първите седем в листата на формацията са:

1. Иван Лалов

2. Йордан Йовчев

3. Галин Дурев

4. Димитър Балев

5. Петър Янков

6. Павлина Ковачева

7. Атанас Калчев

8. Стефан Цанков

ГЕРБ – СДС

Първият в листата на формацията е:

1. Цвета Караянчева

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първият в листата на формацията е:

1. Йордан Иванов

ДПС

Нямат депутати от 17-и МИР

„Възраждане“

Първият в листата на формацията е:

1. Кръстьо Врачев

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.