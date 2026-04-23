Община Видин засади 34 дръвчета в крайдунавския парк в инициатива с участието на доброволци

Общо 34 дръвчета бяха засадени в крайдунавския парк във Видин в рамките на общинската инициатива „Заедно засаждаме бъдеще за нашия Видин“, в която активно се включиха деца и жители на града.

Заместник-кметът на общината Борислава Борисова подчерта значението на подобни инициативи за възпитаването на екологична култура сред подрастващите. Тя изрази надежда, че чрез пролетната акция децата ще бъдат насърчени да се грижат за околната среда, да я опазват и защитават. Борисова апелира и към всички жители на общината да пазят изграденото, като подчерта, че общинското имущество принадлежи на всички видинчани.

Началникът на отдел „Екология“ Светла Ангелова отбеляза, че броят на новозасадените дървета леко надвишава този на изгубените през годините поради неблагоприятни условия или невъзможност за отглеждане. Тя уточни, че иглолистните видове в парка ще бъдат запазени на място, за да не се застраши тяхното развитие, като усилията на общината са насочени към разширяване и поддържане на зелените площи.

В рамките на инициативата всички деца-участници получиха грамоти за участие, а за най-малките са предвидени и детски книжки. „Тази грамота ще остане спомен за цялото семейство от включването в акцията за по-зелен Видин“, посочи Борисова.

Засадените дървета са от видовете дребнолистна и сребролистна липа, сорбус, ясен, бреза, лириодендрон, кедър и червенолистна ябълка.

От общинското ръководство изразиха увереност, че съвместните инициативи между общинската администрация и гражданите имат важна роля както за подобряване на градската среда, така и за възпитанието на младото поколение в отговорност към природата.