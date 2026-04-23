Какво е разпределението на мандатите в 16 МИР Пловдив-град след проведените парламентарни избори
От 16-и Многомандатен избирателен район Пловдив-град в 52-рия парламент влизат 12 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:
„Прогресивна България“ - 7 мандата
ГЕРБ-СДС – 2 мандата
„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 мандата
„Движение за права и свободи – ДПС“ – няма
„Възраждане“ – 1 мандат
Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:
„Прогресивна България“
Катя Стайкова
Петър Тодоров
Стефан Свиленов
Даниела Николова-Кършева
Нели Карабахчиева
Христо Симеонов
ГЕРБ-СДС
Бойко Борисов - той е водач на листата на ГЕРБ-СДС и в 25-и МИР –София
Георги Георгиев - той обяви в профила си във фейсбук, че се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Неговото място в листата заема Красимир Терзиев, който става втори след водача Бойко Борисов.
„Продължаваме промяната – Демократична България“
Асен Василев - Той е водач и в 29-и МИР Хасково и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента
Манол Пейков
Осмият в листата - Чило Попов има 2809 преференции, Манол Пейков - 2232.
„Възраждане“
Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот. Също така - депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.
/РН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина