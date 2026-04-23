Какво е разпределението на мандатите в Първи МИР - Благоевград след проведените парламентарни избори

От Първи многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ - 5 мандата

ГЕРБ-СДС – 3 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 2 мандата

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:

„Прогресивна България“

Росица Карамфилова-Благова

Стоян Тричков

Рашко Динков

Александър Попов

Георги Григоров

ГЕРБ-СДС

Росен Желязков

Юрий Воев

Костадин Стойков

Според преференциалния вот най-много гласове са получили: последният в листата Стефан Апостолов, водачът на листата Росен Желязков и четвъртият в листата Георги Георгиев.

"Движение за права и свободи - ДПС"

Делян Пеевски - той водач на листата в 9 МИР - Кърджали и в 1 МИР - Благоевград и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента

Джевдет Чакъров

От листата на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мименов, Феим Иса, Мехмед Вакльов и Радослав Ревански. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати.

Следваща в листата е Фатима Исмаил Йълдъс.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Николай Денков - той е водач и в 23-ти МИР – София и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента

Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот. Също така - депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.