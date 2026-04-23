Какво е разпределението на мандатите в Първи МИР - Благоевград след проведените парламентарни избори

site.btaКакво е разпределението на мандатите в Първи МИР - Благоевград след проведените парламентарни избори
От Първи многомандатен избирателен район в 52-рия парламент влизат 11 народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:
„Прогресивна България“ - 5 мандата
ГЕРБ-СДС – 3 мандата
„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1 мандат
„Движение за права и свободи – ДПС“ – 2 мандата
Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са:
„Прогресивна България“
Стоян Тричков
Рашко Динков
Александър Попов
Георги Григоров
ГЕРБ-СДС
Юрий Воев
Костадин Стойков
Според преференциалния вот най-много гласове са получили: последният в листата Стефан Апостолов, водачът на листата Росен Желязков и четвъртият в листата Георги Георгиев.
"Движение за права и свободи - ДПС"
Делян Пеевски - той водач на листата в 9 МИР - Кърджали и в 1 МИР - Благоевград и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента
Джевдет Чакъров
От листата на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мименов, Феим Иса, Мехмед Вакльов и Радослав Ревански. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати.
Следваща в листата е Фатима Исмаил Йълдъс.
„Продължаваме промяната – Демократична България“
Николай Денков - той е водач и в 23-ти МИР – София и трябва да избере от кой район ще влезе в парламента
Официално имената на депутатите ще бъдат обявени от ЦИК на 25 април, събота, като ще има размествания заради преференциалния вот. Също така - депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой от двата да влязат в парламента.
/РН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина