Какво е разпределението на мандатите в 10-и МИР – Кюстендил след проведените парламентарни избори

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев (архив)
Кюстендил,  
23.04.2026 22:42
 (БТА)

От 10-и Многомандатен избирателен район – Кюстендил в 52-рия парламент влизат четирима народни представители. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – 2 мандата

ГЕРБ – СДС – 1 мандат

„Движение за права и свободи – ДПС“ – 1 мандат

Според регистрираните в Районната избирателна комисия листи, първите, които се очакват да влязат в парламента, са: 

„Прогресивна България“ 

Явор Гечев

Ани Кръстева

ГЕРБ-СДС

Христо Терзийски

"Движение за права и свободи - ДПС" 

Николай Златарски 

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така депутатите, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента. 

/АБ/

