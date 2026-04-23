Какво е разпределението на мандатите в 30-и многомандатен избирателен район – Шумен след проведените парламентарни избори

От 30-и Многомандатен избирателен район (МИР) – Шумен в 52-рото Народно събрание влизат шестима депутати. На днешното си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви следното разпределение на мандатите по партии и коалиции:

„Прогресивна България“ – три мандата

ГЕРБ-СДС – един мандат

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – един мандат

ДПС – един мандат

„Прогресивна България“

Първите четирима в листата на коалицията са:

Явор Плашилски

Александър Пулев

Стела Загорчева - Серафимова

Милена Недева, бивш кмет на Община Каспичан

Очаква се Александър Пулев да избере да бъде народен представител от Старозагорския избирателен район, където оглавяваше листата на „Прогресивна България“ и да освободи едно депутатско място за следващите в листата от 30-и МИР – Шумен, съобщиха за БТА от пресцентъра на коалицията в областния град.

ГЕРБ-СДС

Първият в листата на формацията е:

Даниел Митов

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Първата в листата на коалицията е:

Айлин Пехливанова

ДПС

Първи в листата на партията е кметът на Община Каолиново Нида Ахмедов. Той подаде заявление с отказ да бъде народен представител, прието от ЦИК. Очаква се неговото място в 52-рия парламент да заеме вторият в листата Хамид Хамид, който оглавяваше листата на ДПС и в Габровския избирателен район.

Очаква се официално имената на депутатите да бъдат обявени от ЦИК на 25 април, като са възможни размествания заради преференциалния вот. Също така народните представители, които са избрани от два района, трябва да изберат от кой да влязат в парламента.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова.