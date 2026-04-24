Малко над 6000 евро са заложени за спортния календар на Община Две могили през годината

Спортният календар на Община Две могили, област Русе, ще бъде разгледан и подложен на гласуване на днешното заседание на Общинския съвет. Това съобщиха от общинската управа в града.

Предложението е на кмета Мариета Петрова. За дейностите в спортния календар са предвидени общо 6100 евро. От тях 4000 евро са за организирането на второто издание на националния фестивал по спортни танци за „Купата на град Две могили". Първото издание се състоя на 11 октомври миналата година и в него се включиха повече от 120 танцьори.

Сред останалите спортни дейности, заложени в годишния календар, са турнири по шахмат, тенис на маса, футбол, волейбол, както и състезание с велосипеди. Ще има също щафетни игри на открито „Цветна пролетна магия", както и спортни игри - набиране на висулки, лицеви опори и канадска борба.

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет в Две могили включва 12 докладни. Общинските съветници ще получат информация за резултатите от дейността на кмета на село Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. Те ще решат дали да предоставят движими вещи - общинска собственост безвъзмездно за управление, както и дали да приемат Годишния план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Две могили за тази година.

Съветниците ще подложат на гласуване и подробен устройствен план за обект, свързан с нови присъединителни електропроводи, ще разгледат и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Две могили за т. г. за срока до приемане на общинския бюджет. На гласуване ще бъде подложена и Общинската програма за закрила на детето за тази година. Съветниците ще получат и информация за дейността на социалните услуги на територията на община Две могили за миналата година. Те ще решат и дали да отпуснат еднократна финансова помощ на семейство за раждане на дете, както и на жена, чиято къща е пострадала при пожар.