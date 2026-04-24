Подробно търсене

Отчетите на читалищата в община Роман ще разгледат общинските съветници

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
На снимката: Сграда на Община Роман. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (БТ)/архив
Роман ,  
24.04.2026 07:03
 (БТА)
Етикети

На редовно заседание на Общинския съвет (ОбС) в Роман ще бъдат разгледани отчетите на 11 читалища. Това е посочено в проекта на дневен ред, публикуван в сайта на Общината.  

План за противодействие на тероризма е подготвен от общинската администрация и също е предложен на вниманието на съветниците. Инвестиции за близо 100 хил. евро са направени от ВиК в община Рома за миналата година. Това е записано в докладна на кмета Валери Ролански, която също е внесена за разглеждане на предстоящото заседание на ОбС. 

Съветниците ще обсъдят още и годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Общината, ще коментират и устройствени въпроси. Заседанието е насрочено за 14:30 часа. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:05 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация