Отчетите на читалищата в община Роман ще разгледат общинските съветници

На редовно заседание на Общинския съвет (ОбС) в Роман ще бъдат разгледани отчетите на 11 читалища. Това е посочено в проекта на дневен ред, публикуван в сайта на Общината.

План за противодействие на тероризма е подготвен от общинската администрация и също е предложен на вниманието на съветниците. Инвестиции за близо 100 хил. евро са направени от ВиК в община Рома за миналата година. Това е записано в докладна на кмета Валери Ролански, която също е внесена за разглеждане на предстоящото заседание на ОбС.

Съветниците ще обсъдят още и годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Общината, ще коментират и устройствени въпроси. Заседанието е насрочено за 14:30 часа.