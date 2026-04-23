Високите технологии и здравословният начин на живот бяха определени като приоритети за област Кюстендил

На среща в областна администрация - Кюстендил високите технологии и здравословния начин на живот бяха определени като приоритетни направления в рамките на актуализацията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021–2027 г. (ИСИС). Работната среща бе свикана от областния управител Кристиян Иванчов, съобщават от пресцентъра на Областната администрация.

По време на срещата бе постигнато съгласие, че двете тематични области са актуални и перспективни за региона, като изборът им е свързан с предстоящото обновяване на стратегическия документ. “Тези области трябва да отчитат ключовите регионални капацитети – финансовия ресурс, човешкия капитал и неговата специализация, състоянието и потенциала на образователната и научноизследователската инфраструктура”, заяви областният управител.

От Община Кюстендил посочват, че развитието на мехатрониката и микроелектрониката е свързано и с изграждането на Индустриален парк. Представители на кюстендилската търговско-промишлена палата отбелязват, че индустрията за здравословен начин на живот може да се развива на базата на минералните води в региона. Институциите допълват, че потенциал има и в добивната промишленост.

В рамките на срещата са обсъдени и идеи за бъдещи стратегически проекти по програмите „Интеррег“ за периода 2028–2034 г. Община Кюстендил предлага разширяване на граничния пункт между България и Сърбия чрез обособяване на отделна лента за превозни средства, кантар и фитосанитарен контрол с цел модернизация на съоръжението. Обсъдено е и предложение, свързано с България и Северна Македония и развитието на транспортния Коридор №8, като идеята е проектът да включва свързаност между железопътните гари в двете държави.

От кюстендилската търговско-промишлена палата предлагат също да се извърши проучване на планина Осогово с цел развитие на туризма, като първоначално да бъде направена оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), след което да се определят подходящи места за изграждане на туристическа инфраструктура.

На 6 ноември 2025 г. на железопътната гара в с. Гюешево вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски подписаха Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.