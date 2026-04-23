Намаление на криминалните престъпления отчита полицията в Мизия

Намаление на криминалните престъпления на територията на община Мизия е отчетено в документ на участък Мизия при Районно управление (РУ) – Оряхово към Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). Отчетът беше представен пред Общинския съвет в Мизия и приет от съветниците на редовно заседание.

През 2025 г. в Мизия се отчита спад на регистрираната престъпност и съществено повишаване на разкриваемостта. Общо са регистрирани 79 престъпления при 92 година по-рано. Разкритите деяния са 57 при 45 през 2024 г., което повишава разкриваемостта до над 72 процента. Данните показват, че общият брой на образуваните заявителски материали остава непроменен – 123, колкото и през предходната година. Според документа намалението на престъпленията се съчетава със значително по-добра ефективност на разследванията. Отчетено е увеличение на разкриваемостта с над 26 процентни пункта.

Най-голям дял продължават да заемат престъпленията против собствеността, като са регистрирани 50 кражби. От тях 30 са разкрити, което представлява значително подобрение спрямо предходната година. Домовите кражби са осем, като всички те са разкрити. През годината са отчетени и 12 престъпления против личността при 16 година по-рано. Увеличение има при общоопасните престъпления – 29 случая, както и при престъпленията, свързани с наркотични вещества и незаконно притежание на оръжие. В същото време не са регистрирани тежки престъпления като отвличания, поръчкови убийства или терористични действия.

Според полицията социално-икономическите фактори – безработица, ниски доходи и наличие на необитаеми имоти – продължават да влияят върху криминогенната обстановка. Въпреки това през 2025 г. тя се определя като сравнително устойчива. От органите на реда отчитат, че предприетите мерки и засиленото присъствие са допринесли за ограничаване на престъпността в общината.