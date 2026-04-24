Читалищната дейност и инвестиционните проекти ще бъдат акцент в днешното заседание на Общинския съвет в Дряново

Общинският съвет в Дряново ще заседава днес, като акцент в работата на общинските съветници ще бъдат читалищната дейност и инвестиционните проекти. Заседанието ще се състои в ритуалната зала на Общината, съобщи на сайта си местната администрация.

В дневния ред е включено разглеждането на отчети за дейността на народните читалища в общината през 2025 г., както и информация за изразходваните бюджетни средства, съгласно изискванията на Закона за народните читалища. Доклади ще представят 14 читалища от Дряново и населените места в общината.

Съветниците ще обсъдят и приемането на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2026 г., внесена от кмета на общината Трифон Панчев.

Сред точките в дневния ред е и предложение за включване на обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи до приемането на бюджета за 2026 г., включително закупуване на климатични системи за нуждите на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за кандидатстване с проект за почистване и укрепване на коритото на река Дряновска по Програма „Околна среда 2021–2027 г.“, както и сключване на партньорство с Областната администрация в Габрово.

В дневния ред са включени още въпроси, свързани с устройственото планиране, управлението на общинската собственост и прекратяването на съсобственост чрез продажба на имоти в село Керека.

Общинският съвет ще обсъди и покани за участие в общи събрания на дружества, сред които „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД и „ВиК“ ООД – Габрово, както и участие в заседание на Асоциацията по ВиК.

В заключение ще бъде разгледано предложение за одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общинския съвет за периода от началото на годината до началото на април.