Два опита за противозаконно отнемане на автомобили са извършени във врачанското село Малорад, съобщиха от полицията
Два опита за противозаконно отнемане на автомобили са извършени във врачанското село Малорад, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Сигналите са подадени през вчерашния ден до Районното управление в Бяла Слатина. Според информацията двата автомобила са били паркирани на улица в селото, а след бързи оперативно-следствени действия е установено, че съпричастен към двете деяния е 17–годишен жител на Малорад.
Образувано е досъдебно производство по чл. 346, ал.1 от Наказателния кодекс, във вр. с чл. 18. Според текста, ако някой противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство от владението на другиго без негово съгласие с намерение да го ползува, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.
Съгласно данните от доклада за работата на ОДМВР Враца през миналата година, в областта са регистрирани 10 противозаконни отнемания на моторни превозни средства за 2025. Девет от случаите са разкрити.

