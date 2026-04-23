Подробно търсене

Два опита за противозаконно отнемане на автомобили са извършени във врачанското село Малорад, съобщиха от полицията

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
23.04.2026 10:13
 (БТА)

Два опита за противозаконно отнемане на автомобили са извършени във врачанското село Малорад, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Сигналите са подадени през вчерашния ден до Районното управление в Бяла Слатина. Според информацията двата автомобила са били паркирани на улица в селото, а след бързи оперативно-следствени действия е установено, че съпричастен към двете деяния е 17–годишен жител на Малорад. 

Образувано е досъдебно производство по чл. 346, ал.1 от Наказателния кодекс, във вр. с чл. 18. Според текста, ако някой противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство от владението на другиго без негово съгласие с намерение да го ползува, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години. 

Съгласно данните от доклада за работата на ОДМВР Враца през миналата година, в областта са регистрирани 10 противозаконни отнемания на моторни превозни средства за 2025. Девет от случаите са разкрити. 

/МК/

Свързани новини

26.07.2025 12:06

Служители на полицията в Мездра откриха противозаконно отнет автомобил, в който имало откраднати вещи от други автомобили

За кражба на коне от врачанския квартал „Кулата“ съобщават от Областната дирекция на МВР Враца в днешния бюлетин. Конете са изчезнали предходната нощ. Според подадения сигнал единият кон е мъжки и се е намирал на поляна до дома на собственика,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:25 на 25.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация