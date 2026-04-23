Задържаха жена, разпространяваща наркотични вещества, и неин клиент в Горна Оряховица

Служители на полицейското управление в Горна Оряховица задържаха жена, разпространяваща наркотични вещества, и клиента й, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Вчера около 18:30 ч. непосредствено след закупуване на наркотични вещества в града е извършена проверка на 29-годишен от горнооряховското село Поликраище. В него е намерен и иззет около 0,1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. От проведените действия по разследването е установено, че в период от една година той редовно се е снабдявал с „трева“ от 27-годишна жена от Горна Оряховица. При последвало претърсване в жилището й са установени и иззети мобилни телефони, мелничка и около 0,2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е дала реакция на канабис. Двамата са задържани за срок до 24 часа, а работата по образуваното досъдебно производство продължава.

През март полицаите от Великотърновско иззеха наркотични вещества от 17-годишен младеж и от мъж на 50 години, а през януари в Горна Оряховица беше разбита мрежа за търговия с наркотици.